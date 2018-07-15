Заключенный на 14 лет, совершил самоубийство в СИЗО

В Черниговском СИЗО осужденный покончил с жизнью. Фото: Dailylviv

В Черниговском СИЗО один из осужденных покончил жизнь самоубийством.

Мужчину обнаружили около 5:30 часов 15 июля, на его шее были телесные повреждения в виде порезов. Осужденный скончался до приезда кареты скорой помощи, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружено осужденного с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного" , - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства. Правоохранителям уже известно, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии.

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Сейчас следователи допрашиваются свидетелей, также назначены экспертизы.

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