Заказчика убийств задержали на передаче денег

На Сумщине задержали 50-летнего заказчика убийств.

Одно из них четырехлетней давности. Тогда житель Ахтырки заказал убийство знакомого из-за личных неприязненных отношений, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Автор: t.me/dkr_npu На Сумщине задержали 50-летнего заказчика убийств

"Накануне правоохранители установили и задержали непосредственного исполнителя, а также других фигурантов указанного преступления. Сотрудничество одного из них "не понравилась" злоумышленнику, он в очередной раз кинулся в крайности и заказал убийство "сотрудничающего", - рассказали оперативники.

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Заказчика задержали во время передачи части денег.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат восьмого созыва поселкового совета заказал убийство двух человек. Для этого подыскивал киллера. Тот должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.