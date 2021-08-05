Заказали свои: за что киллер расстрелял отца двоих детей

В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчины. Убийство было заказным, по данным следствия. Фото: od.npu.gov.ua

О мотивах и заказчиках убийства в Одессе 25-летнего Лачина Мамедова официально пока не сообщается.

Однако есть информация, что убитый входил в этническую преступную группировку. А "заказали" его свои, потому что обратился в полицию. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции.

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У Мамедова якобы хранились ценности, полученные членами группировки в ходе противоправной деятельности, а также деньги, полученные от их реализации. При распределении этих денег между членами группировки возник конфликт: товарищи обвинили Мамедова в их присвоении и требовали возместить ущерб. В противном случае угрожали расправой.

В ответ Мамедов обратился в полицию, что неприемлемо в криминальной среде. Поэтому конфликт решили с помощью киллера.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.