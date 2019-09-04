 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1116
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1683
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6012
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5913
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1737
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28548
Фото
Все фото
3
4
3
7
4
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
19-летний водитель с полной машиной несовершеннолетних девушек попал в ДТП
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Яхта протаранила рыбацкую лодку: есть пострадавшие
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Видео
Все видео
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Участник событий 2 мая обстрелял иномарку и ограбил почту
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28548
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6624
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 864
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 09:01

Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"
3

  Комментировать

Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области, куда отправили осужденную на 10 лет Елену Зайцеву
Фото: kvs.gov.ua
Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области, куда отправили осужденную на 10 лет Елену Зайцеву
Покровский исправительный центр № 79 в Днепропетровской области, куда отправили осужденную на 10 лет Елену Зайцеву

В сети показали фото Покровского исправительного центра №79 в Днепропетровской области, куда отправили Елену Зайцеву. Ее осудили на 10 лет за масштабную аварию в Харькове.

Заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы, указано на Тюремном портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле Зайцевой-Дронова будет продолжение

Учреждение трудоустраивает осужденных на собственном производстве и на контрагентских объектах. Основной вид деятельности - пошив одежды. Также созданы участки по изготовлению шлакоблока и тротуарной плитки.

Осужденные проживают в 4-этажном общежитии. В учреждении функционируют: медицинский пункт, банно-прачечный комбинат, парикмахерская, магазин, библиотека, тренажерный зал, участок ремонта обуви, комната для проведения религиозных обрядов

Другого участника аварии Геннадия Дронова этапировали 28 августа в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области. Это исправительная колония минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин. Оттуда Дронов намерен подать кассационную жалобу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 66640
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 38306
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 26046
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 20340
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 17901
Происшествия
Поехала в Одессу и исчезла: разыскивают женщину с 1-летней дочерью
Поехала в Одессу и исчезла: разыскивают женщину с 1-летней дочерью Просмотров: 315
Насиловал животных: рассказали ужасные подробности о полтавского педофила
Насиловал животных: рассказали ужасные подробности о полтавского педофила Просмотров: 1323
Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста. Могут двигаться в Киев
Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста. Могут двигаться в Киев Просмотров: 891
В реке на Житомирщине массово дохнет рыба
В реке на Житомирщине массово дохнет рыба Просмотров: 387
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми
Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми Просмотров: 486
Больше всего комментируют
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
2
Дубилет рассказал о победах нового правительства
Голосов: 884
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua