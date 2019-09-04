Зайцева "ушла" по этапу: показали фото "жилья"

Фото: kvs.gov.ua

В сети показали фото Покровского исправительного центра №79 в Днепропетровской области, куда отправили Елену Зайцеву. Ее осудили на 10 лет за масштабную аварию в Харькове.

Заведение с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, осужденных к лишению свободы, указано на Тюремном портале.

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Учреждение трудоустраивает осужденных на собственном производстве и на контрагентских объектах. Основной вид деятельности - пошив одежды. Также созданы участки по изготовлению шлакоблока и тротуарной плитки.

Осужденные проживают в 4-этажном общежитии. В учреждении функционируют: медицинский пункт, банно-прачечный комбинат, парикмахерская, магазин, библиотека, тренажерный зал, участок ремонта обуви, комната для проведения религиозных обрядов

Другого участника аварии Геннадия Дронова этапировали 28 августа в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области. Это исправительная колония минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин. Оттуда Дронов намерен подать кассационную жалобу.