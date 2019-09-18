Захват моста Метро: правоохранители начали спецоперацию

В Киеве правоохранители начали специальную полицейскую операцию возле моста Метро, который захватил вооруженный мужчина.

На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту", - отметил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

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В столице перекрыли мост "Метро". Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу. Из-за действий неизвестного перекрыт ряд станций.