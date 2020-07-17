Загорелся украинский десантный корабль

Фото: mk.dsns.gov.ua

На десантном корабле ВМС Украины "Юрий Олефиренко" возник пожар.

Как сообщает Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области, 16 июля в 14:35 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в трюме корабля на территории Николаевского судостроительного завода на ул. Адмиральской г. Николаева.

На место происшествия были направлены отделения 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дымом накрыло пол города: горит резиновая фабрика

Всего из ДСНС к тушению пожара привлекалось 9 единиц техники и 25 человек.

Эвакуирован 1 человек, пострадавших и травмированных нет.

Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Ранее стало известно, что спасатели полностью потушили крупный лесной пожар, который возник 6 июля возле с. Осколоновка в Новоайдарском районе Луганской области. Из-за сильного порывистого ветра до 20 м / с переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Площадь пожара составила более 5 тыс. га.