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пятница, 17 июля 2020 16:58

Загорелся украинский десантный корабль
7

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На украинском десантном корабле возник пожар
Фото: mk.dsns.gov.ua
На украинском десантном корабле возник пожар
На украинском десантном корабле возник пожар
На украинском десантном корабле возник пожар
На украинском десантном корабле возник пожар

На десантном корабле ВМС Украины "Юрий Олефиренко" возник пожар.

Как сообщает Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области, 16 июля в 14:35 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в трюме корабля на территории Николаевского судостроительного завода на ул. Адмиральской г. Николаева.

На место происшествия были направлены отделения 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

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Всего из ДСНС к тушению пожара привлекалось 9 единиц техники и 25 человек.

Эвакуирован 1 человек, пострадавших и травмированных нет.

Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Ранее стало известно, что спасатели полностью потушили крупный лесной пожар, который возник 6 июля возле с. Осколоновка в Новоайдарском районе Луганской области. Из-за сильного порывистого ветра до 20 м / с переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Площадь пожара составила более 5 тыс. га.

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