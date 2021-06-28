Загорелся корабль с украинцами - СМИ

Фото: Seafarers Journal

МИД проверяет информацию о возгорании судна с одесситами.

"Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины", - написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

Seafarers Journal сообщил, что судно загорелось в районе Шри-Ланки.

В соцсетях пишут, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Другие моряки находятся на аварийном судне.

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Пожар произошел 25 июня. С того момента экипаж находится без связи.

Грузовое судно MV X-Press Pearl, перевозившее тонны химикатов, затонуло у западного побережья Шри-Ланки. В результате огромное количество пластика загрязнило местные воды, а событие объявили одной из самых страшных морских катастроф в истории страны.