Загорелся частный дом, есть погибшие

На Харківщині загорівся будинок, 3 людини загинуло фото: poglyad.tv

В Харьковской области три человека умерли от отравления угарным газом, сообщили в пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

О происшествии в селе Спартасы Манченкивськои поселкового совета Харьковского района спасателей проинформировали правоохранители.

Трагедия произошла примерно в первой половине дня 2 января во частном доме на ул. Троицкой, 4.

"В 15:22 в доме обнаружили тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам спасателей, в одной из комнат нашли следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма на время прибытия сотрудников ДержНС уже не было.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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