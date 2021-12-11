Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной

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В Житомирской области завершились поиски супругов Кондратюк из села Парипсы Попельнянской ТГ.

Сегодня, 11 декабря, из водоема выловили тело 26-летней Яны, которая была на восьмом месяце беременности. Спасателю удалось задеть верхнюю одежду погибшей на крючок спиннинга, сообщили Gazeta.ua в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

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"До прибытия водолазов на воде работали четыре лодки со спасателями и местными жителями. На одном из них пожарному-спасателю удалось задеть одежду погибшей. Водолазы помогли поднять тело женщины на поверхность и доставить на берег", - рассказали спасатели.

Мужа Яны, 31-летнего Петра, достали из водоема вчера. Их детьми 7 и 4 лет занимаются родственники.

Петр и Яна Кондратюки из села Парипсы Житомирской области пошли рыбачить 4 декабря. Взяли лодку. Его спасатели нашли перевернутым среди пруда. Дома у них осталось двое детей 7 и 4 лет. Двое суток дети сидели в голоде и холоде. Тогда старшая девочка смогла вылезти в окно и сообщила родственникам об исчезновении родителей. О семье известно, что она состоит на учете социальных служб.