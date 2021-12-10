Загадочное исчезновение супругов: нашли тело мужчины

Фото: zt.npu.gov.ua

В селе Припасов в Житомирской области нашли тело 31-летнего Петра Кондратюка. Он исчез 4 декабря во время рыбалки вместе с беременной женой.

Тело Петра выловили из пруда. 26-летнюю Яну еще не нашли, сообщили источники Gazeta.ua среди спасателей.

Супруги пошли на воду на лодке. Его спасатели нашли перевернутой среди пруда.

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Дома у них осталось двое детей 7 и 4 лет. Двое суток дети сидели в голоде и холоде. Тогда старшая девочка смогла вылезла в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.

О семье известно, что она состоит на учете социальных служб. Детей забрали родственники.

Яна Кондратюк была на восьмом месяце беременности. Поисковая операция продлится завтра.

Из Днестра в Одесской области выловили тело 38-летнего рыбака. Он исчез во время рыбалки на острове Ольхи Маяковской территориальной громады. Тело обнаружили на расстоянии 20 м от берега. Погибший – адвокат из Одессы Антон Рублевский. Как именно произошла трагедия – точно неизвестно.