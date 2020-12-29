Загадочная смерть жены экс-депутата: мужчине объявили о подозрении

Николаевку Кристину Ивануну нашли с простреленной головой дома. Полицию вызвал муж Игорь. Уверял, что жена совершила самоубийство. Фото: facebook.com / Кристина Ивануна

Бывшего депутата Николаевского областного совета 34-летнего Игоря Ивануну подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия, что привело к гибели его жены 33-летней Кристины.

Женщина в авто мужа взяла пистолет Форт 12 РМ, заряженный пулями калибра 9 мм, и выстрелила себе в голову, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Между супругами возникла ссора. Женщина выбежала во двор, взяла из автомобиля пистолет мужа, вернулась в дом, закрылась в комнате на 2-м этаже и выстрелила себе в голову. Выстрел стал смертельным", - рассказали полицейские.

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О подозрении Ивануне сообщили 29 декабря. Следователи установили, что он грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции, они должны храниться в разряженном состоянии в сейфе.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до 3 лет ограничения или лишения свободы.

Трагедия произошла 29 июня в загородном доме супругов. О самоубийстве жены в полицию сообщил муж, который тоже был дома. Игорь и Кристина воспитывали дочь Полину и сына Владислава. Знакомые семьи предполагают, что выстрел был не случаен.