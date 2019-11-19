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вторник, 19 ноября 2019 13:27

Загадочная гибель мужчины: в полиции рассказали первые подробности

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Загадочная гибель мужчины: в полиции рассказали первые подробности
В Днепре расследуют гибель 44-летнего мужчины в результате взрыва. Фото - dp.npu.gov.ua

В полиции Днепра сообщили подробности взрыва на ул. Гладкова, 33.

Известно, что трагедия произошла во дворе дома. Погиб 44-летний мужчина, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Произошел взрыв неизвестного предмета. Предварительно - гранаты. В результате мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб", - говорится в сообщении.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство. Рассматривают все версии, в том числе - самоубийство.

Взрыв произошел 19 ноября около 6 утра. Местные предполагали, что мужчина погиб в квартире, а его тело выбросило во двор дома взрывной волной. После взрыва обломки попали в балконы окрестных домов.

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Дата
19
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