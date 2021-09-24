Задушили руководителя Киевоблэнерго

Автор: dostyp.com.ua Четыре года назад 24 сентября в селе Белогородка под Киевом в собственном доме убили 58-летнего Ивана Полывяного. Был руководителем частного акционерного общества «Киевоблэнерго»

Четыре года назад 24 сентября в селе Белогородка Киевской области в собственном доме убили 58-летнего Ивана Полывяного. Был руководителем частного акционерного общества "Киевоблэнерго". Его жену Галину, 56 лет, пытали. Требовали денег. Забрали 15 тыс. грн и золотой перстень.

Нападение произошел около 20:00. Грабители перепрыгнули через забор, говорил тогда Николай Жукович из областной полиции.

"Напали четверо в масках. Перелезли через забор. Хозяин был во дворе. Его связали, затащили в дом. Жену Полывяного тоже связали. Обоих били. Требовали сказать, где сейф, который так и не нашли. Мужчину потащили в другую комнату. Его обнаружили уже мертвым", - рассказывал Жукович.

Иван Полывяный был одет в халат. В его кармане эксперты обнаружили 21 тыс. грн.

"Деньги нашли в морге во время детального осмотра тела. Все купюры были по 500 гривен. На теле - многочисленные ушибы, переломы ребер. Умер от удушения. Его жену били и резали лицо", - добавил Жукович.

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На Полывяных напали с целью ограбления, а не для убийства. Такова была основная версия следствия.

"Они пытались выбить у супругов информацию о сейфе, а не получив ответа, прибегли к крайним мерам. Все указывало на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина", - рассказывал тогдашний начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Те, кто общался с Полывянными, не верили в версию ограбления и случайное убийство.

"Какая это случайность. Это спланированное преступление", - говорил руководитель "Бизнес сикюрити сервис" Николай Джига. Однако, за что могли "убрать" чиновника, не уточнил.

Полывянные жили замкнуто. С односельчанами не общались. После их убийства соседи отказывались общаться с журналистами. Не рассказывают ничего и сейчас. Осталась ли жена чиновника в селе, о нападавших и их задержании ничего неизвестно.

Иван Поливяный более 30 лет проработал в энергетике. Закончил КПИ. Начинал трудовую деятельность в 1976-м горным работником на шахте "Степная" треста "Павлоградуголь". В 1984-2003 годах занимал должности старшего мастера, главного инженера и директора Киево-Святошинского РЭС "Киевоблэнерго". Затем был председателем правления ОАО "Кировоградоблэнерго". С апреля 2013 года - председатель правления "Одессаоблэнерго". В января 2015 года его назначили председателем правления "Киевоблэнерго". Был дважды женат, имел двух детей.