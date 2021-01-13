Задушил, потому что взялась за нож: новые подробности убийства матери троих детей

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Львовянин 31-летний Дмитрий, который задушил жену 30-летнюю Мирославу, был трезв. Причину конфликта, что между ними вспыхнул, не объясняет. Говорит лишь, что набросился на жену, потому что порезала его ножом.

Подозреваемый сейчас в больнице под конвоем. У него ножевое ранение в живот. Но полиция проверяет - не сам ли себя порезал.

"Пациент был доставлен к нам "скорой" в сопровождении полиции. С признаками проникающего ранения живота. В экстренном порядке была проведена операция. Во время операции повреждений внутренних органов не обнаружено", - рассказал заведующий первого хирургического отделения Львовской больницы скорой помощи Игнат Герич, передает "Сегодня".

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Дмитрий с Мирославой поселились в доме пол года назад, квартиру снимали. Соседи говорят, были благополучными и доброжелательными. Женщина хорошо заботилась о детях. В день трагедии ничего подозрительного с их квартиры не слышали.

"Она сама дома с маленькими детьми гуляла. Улыбающаяся. Так просто поражает. Мужчина на вид тоже был хороший", - говорят соседи.

Если вину мужчины докажут - могут посадить на 15 лет. Троих детей, оставшихся без мамы, заберут родители убитой. Они живут на Тернопольщине.

Трагедия произошла 12 января. В 7:20 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что задушил 30-летнюю жену. В квартире в это время были 3 их общих детей 2 и 5 лет и 6 месяцев.