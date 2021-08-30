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понедельник, 30 августа 2021 18:10

Задушил и бросил в колодец: известно, кто расправился с 16-летней девушкой

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Задушил и бросил в колодец: известно, кто расправился с 16-летней девушкой
Викторию Макаренко с Кетрисановка на Кировоградщине нашли задушенной в колодце. Подозреваемого в убийстве задержали. Фото: kg.npu.gov.ua

Подозреваемого в убийстве 16-летней Виктории Макаренко с Кетрисановка на Кировоградщине задержали и арестовали на 60 суток 28 сентября.

Им оказался 16-летний знакомый девушки. Мотивы убийства устанавливаются, рассказал Gazeta.ua начальник областной полиции Роман Козьяков.

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"Девушку задушили, установили эксперты. Были опрошены родные и знакомые убитой. В результате установили, что к убийству может быть причастен 16-летний местный житель, который проживал неподалеку с местом, где нашли тело. Дома у подозреваемого провели обыск. Изъяли ряд вещей. Экспертизы показали причастность парня к преступлению", - рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Анастасию Макаренко пытались разыскать более 60 человек - полицейские, кинологи и волонтеры. В результате поисковых мероприятий уже мертвую девушку с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце в селе Кетрисановка, где она проживала. Причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицейские устанавливают обстоятельства преступления.

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