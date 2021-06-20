Задушенная 15-летняя на пустыре и загадочное отравление студентов: новости, которые потрясли Украину

Уходящая неделя всколыхнул Украину рядом трагических и неприятных событий. Так в Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостела. Потом забрал телефон девушки и убежал. Преступление произошел 14 июня около 15.30. Злоумышленника задержали в час.

А в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета 15 июня. Девочка погибла, ее брат в больнице в бессознательном состоянии.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

14 июня завершили поиски пропавших 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука на реке Днестр в селе Устечко на Тернопольщине. Их обоих нашли мертвыми. Ребята исчезли в ночь на 11 июня. Они рыбачили с лодки и перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Лодку прибило к берегу почти в 6 км от места, откуда подростки отправились на рыбалку. Основная причина трагедии - неосторожность.

Автор: dosie102.te.ua На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки

В Киеве на ул. Зодчих погиб ортопед-травматолог больницы №7 27-летний Виктор Заболотный 15 июня. Ехал га велосипеде, когда его толкнул под грузовик пьяный прохожий. Мужчина упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. Получив травму головы, он скончался на месте. Прохожего задержали свидетели и передали полиции. На время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом. За нарушение действующих на транспорте правил мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Автор: facebook.com/CityRideTM В Киеве погиб ортопед-травматолог 27-летний Виктор Заболотный. Его на велосипеде толкнул под грузовик пьяный пешеход

Виктор Заболотный был единственным сыном у родителей. Два года назад женился. Мечтал о детях и собственном жилье.

Автор: facebook.com/CityRideTM Мужчина ехал на велосипеде, а навстречу ему шел пьяный. Когда их пути пересеклись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста

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В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 15 июня восьмиклассница 13-летняя Лиза. В компании других девочек от 12 до 14 лет отдыхала на берегу реки, взрослых рядом не было. Две подруги пошли купаться и одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Лиза хорошо плавала, бросилась на помощь. Подругу спасла, но сама - не выплыла. Ее тело нашли через три часа. . Все это время на берегу стояла мать. Лиза была единственной дочерью в семье. Девочку похоронили 17 июня.

Автор: facebook.com/vlada.syniavska На Киевщине в реке Рось утонула 13-летняя Лиза, которая спасала подругу

В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов в возрасте 16-17 лет отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое оказались в реанимации. Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших. Причиной резкого запаха и отравление мог стать одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха. Грузовик, который мог его перевозить, видели незадолго до того во дворе. Авто разыскивают.

Автор: facebook.com/MNSIFR В Ивано-Франковске в общежитии восемь студентов в возрасте 16-17 лет отравились неизвестным веществом

В Никополе на Днепропетровщине нашли мертвой 15-летнюю Анастасию Карнаух. 14 числа школьница пошла гулять, но домой не вернулась. Поэтому на следующий день мать обратилась в полицию. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители совместно с волонтерами проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка. Тело обнаружили после пяти дней поисков на пустыре за заброшенным зданием. Девочку задушил ее приятель-ровесник, выяснили следователи. Его задержали в день обнаружения тела.

Автор: dp.npu.gov.ua В Никополе на Днепропетровщине нашли убитой пропавшую 15-летнюю Анастасию Карнаух. Следователи выяснили, ее задушил знакомый-сверстник

14 июня у села Новая Прилука Винницкой Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 28-летняя женщина. Еще один пациент в реанимации. За рулем автомобиля был пьяный патрульный из Киева - 33-летний Роман Шахно. Тест показал в его крови 1,3 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2. Погибшая женщина - подруга детства Зоя Глушко. У нее остался 6-летний сын.