Задержанный СБУ "топ-чиновник" ДНР сбежал на оккупированную территорию

Владимир Пряхин в момент задержания. Фото: СБУ

Задержанный в прошлом году в Киеве бывший "замминистра информации" так называемой ДНР Владимир Пряхин сбежал на оккупированную Россией территорию.

Об этом стало известно на заседании Шевченковского райсуда Киева 12 января, сообщила общественная организация "Медийная инициатива по правам человека".

В суд явилась защитница Пряхина Светлана Новицкая. Отсутствие подзащитного она объяснила тем, что он находится на оккупированной территории, потому что у него "больная мать".

"Он уехал, потому что там умерла тетка и его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась", - сказала Новицкая, не предоставив при этом никаких подтверждений своих слов.

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На вопрос председателя Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно. Она также пообещала сообщить обвиняемому о следующей дате заседания - 18 марта.

"Прокурор отметил, что это первая неявка обвиняемого в суд, а потому попросил отложить рассмотрение до 18 марта. При этом прокурор подчеркнул, что у Пряхина не было меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как случилось, что после задержания Пряхин остался без меры пресечения, неизвестно. Никакого постановления об избрании или отказе в избрании меры пресечения Пряхину в реестре найти не удалось.

Служба безопасности Украины задержала Владимира Пряхина в феврале и сообщила о подозрении. Пост заместителя "министра" ДНР Пряхин занимал с 2014-го по 2016 год. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства ДНР. Также активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах, сообщала СБУ. После этого Пряхин переехал в Киев. Там работал политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.