Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции

Уже известны подробности задержания 28-летнего Сергея Федотова, который порезал 2-летнего пасынка в селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области.

Злоумышленник скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в том же селе, где произошло преступление, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неадекват перерезал горло 2-летнему пасынку: где прятался и подробности трагедии

"На поиски нападавшего был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. В течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка", - рассказали полицейские.

Подозреваемого доставили в участок для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области 28-летний мужчина порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы 7 июля. У мальчика ранения шеи и спины. Он в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что Федотов был судим за разбой. И состоит на учете за совершение домашнего насилия.