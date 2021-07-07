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среда, 07 июля 2021 21:24

Задержание палача детей сожительницы: что рассказали в полиции
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Уже известны подробности задержания 28-летнего Сергея Федотова, который порезал 2-летнего пасынка в селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области.

Злоумышленник скрывался на чердаке одного из заброшенных домов в том же селе, где произошло преступление, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

В Днепропетровской области задержали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку
Фото: dp.npu.gov.ua
В Днепропетровской области задержали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку
В Днепропетровской области задержали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку
В Днепропетровской области задержали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку
В Днепропетровской области задержали 28-летнего Сергея Федотова, который перерезал горло 2-летнему пасынку и ранил его 7-летнюю сестренку

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"На поиски нападавшего был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции. Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. В течение дня удалось задержать мужчину, который совершил покушение на жизнь ребенка", - рассказали полицейские.

Подозреваемого доставили в участок для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В селе Девладово Криворожского района Днепропетровской области 28-летний мужчина порезал 2-летнего сына бывшей сожительницы 7 июля. У мальчика ранения шеи и спины. Он в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что Федотов был судим за разбой. И состоит на учете за совершение домашнего насилия.

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Дата
07
июля

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