Задержан вероятный насильник и убийца матери двоих детей

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В Херсоне задержали 21-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству 35-летней Елены Кулиповой на пляже в Гидропарке.

Задержанный - уроженец Херсонской области. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, говорят в отделе коммуникации областной полиции.

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В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Полиция будет настаивать на содержании под стражей.

Херсонку Елену Кулипову нашли мертвой в Гидропарке утром 3 сентября. Женщину изнасиловали и зарезали. На ее теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ранений в шею и грудную клетку. У убитой остались муж и двое детей.