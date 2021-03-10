Задержали водителя-нарушителя, который обматерил патрульных и пригрозил убийством

Фото: Нацполиция

В Харькове разыскали и вручили подозрение мужчине, который угрожал патрульному и его родственникам убийством.

Инцидент произошел в Шевченковском районе, сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции.

Пеший экипаж патрульной полиции заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Во время проверки выяснилось, что машина находится на территории Украины с нарушением законодательства.

Полицейские сообщили 25-летнему водителю о составления административного протокола, на что он отреагировал агрессивно.

Парень пытался осуществить наезд на полицейского. Затем материл его и говорил, что убьет, а потом "будет разговаривать с его родственниками в суде", а также угрожал убить родственника правоохранителя.

Он также заявил, что "будет искать" патрульного. Угрозы были зафиксированы на камеру.

Постановление об административном правонарушении дебошир вырвал из рук полицейского, пытаясь разорвать. Затем сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить

"Место нахождения злоумышленника быстро установили. При физической поддержке бойцов роты полиции особого назначения "ВОСТОК" мужчину задержали и объявили о подозрении в совершении преступления. На этот раз он не вел себя так вызывающе в присутствии правоохранителей, а за высказанное ранее - просил прощения", - сказано в сообщении прессслужбы.

Фигуранту готовится избрание меры пресечения. Ему грозят исправительные работы или 3 года тюрьмы.

Патрульные столицы поймали водителя маршрутки под хмельком, который двигался по ул. Стеценко с нарушением ПДД. С дрожащими руками он ехал за пассажирами.