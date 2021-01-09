Задержали убийцу с отверткой. Мотив преступления шокировал

В Николаеве задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 57-летнего отца коллеги. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 57-летнего отца коллеги.

Выяснилось, мотивом преступления стал мобильный телефон сына потерпевшего. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленника разыскали в микрорайоне Варваровка. Он убил потерпевшего в результате конфликта через мобильный телефон. Злоумышленник похитил его у сына пострадавшего по месту работы - на строительстве. Когда об этом факте стало известно руководству фирмы, преступник решил уладить вопрос и пришел к коллеге домой. Однако, общение переросло в ссору, во время которой злоумышленник отверткой нанес мужчине смертельные телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Известно также, что задержанный ранее был судим за кражу.

Теперь его могут посадить на 15 лет.

Утром 9 января на пороге собственного дома по ул. 5-я Слободская в Николаеве нашли убитым 57-летнего мужчину. Эксперт обнаружил на его теле многочисленные колото-резаные раны на шее и травмы головы. Рядом лежали вероятные орудия убийства - отвертка и нож.