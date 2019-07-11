Задержали турка, который убил профессора

В Голосеевском районе столицы задержали 47-летнего гражданина Турции.
Его подозревают в убийстве профессора одного из университетов, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участии в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение", - рассказывают украинские правоохранители.
Уголовный суд Анкары выдал ордер на арест мужчины. В начале июля он был объявлен в розыск.
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Украинские полицейские установили местонахождение преступника и задержали его. Решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.
6 месяцев длился экстрадиционном процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки.
Мужчина скрывался на территории Украины. Его задержали и передали польским правоохранителям.
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