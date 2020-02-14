Задержали таможенников-взяточников, которые "зарабатывали" до $4 тыс. за смену

Задержали херсонских таможенников, которые требовали деньги с предпринимателей.

Предприниматели импортировали товары широкого потребления с одной из стран Ближнего Востока. А чиновники на таможенном посту "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни за различные суммы взяток "не замечали" возможные нарушения установленных норм ввоза товаров иностранного производства, сообщили в СБУ.

Цена взятки зависела от стоимости багажа, в среднем от 300-500 долларов с человека. За смену злоумышленники могли заработать до 4 тысяч долларов. Своей деятельностью таможенники наносили ущерб государственному бюджету. Правоохранители задержали их "на горячем" во время получения очередной взятки.

Автор: СБУ

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Задержанным грозит штраф или лишение свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор: СБУ

Во Львове правоохранители задержали начальника отдела областного управления Госпродпотребслужбы. На предпринимателей-нарушителей за взятку не накладывали штрафы за выявленные в ходе проверки нарушения.