Задержали рекордную партию контрабандных сигарет

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1071
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3861
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1710
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4707
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
7
3
4
4
4
В Киеве &quot;устал&quot; еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
19-летние товарищи уцелели в страшной аварии
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
Убил и утопил в колодце: 22-летний мужчина жестоко расправился с бывшей девушкой
В бронежилетах и касках: врачей отправили &quot;на встречу&quot; с эвакуированными украинцами
В бронежилетах и касках: врачей отправили "на встречу" с эвакуированными украинцами
Видео
Все видео
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Сломанный позвоночник и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 414
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1665
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1071
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 675
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 13:58

Задержали рекордную партию контрабандных сигарет

  Комментировать
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Общая стоимость контрабандного товара составляет около 2-2,5 млн грн. Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители в Черновицкой области на границе с Румынией обнаружили рекордную в 2020-м партию контрабандных сигарет.

В Румынию хотели незаконно переправить 146 ящиков контрабандных сигарет, сообщили в Государственной пограничной службе.

Общая стоимость контрабандного товара составляет около 2-2,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец возил наркотики в соседнюю страну

"Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Выяснилось, что внедорожник Toyota набит контрабандными сигаретами, сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали рекордную партию контрабандных сигарет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 47434
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 27495
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17964
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 14130
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13536
Происшествия
В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя
В доме экс-главы МИД нашли застреленным предпринимателя Просмотров: 945
В Украине отменили смертную казнь
В Украине отменили смертную казнь
 Просмотров: 801
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
 Просмотров: 5679
Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен
Полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривен Просмотров: 459
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
7
 Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
Голосов: 337
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua