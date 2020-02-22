Задержали рекордную партию контрабандных сигарет

Общая стоимость контрабандного товара составляет около 2-2,5 млн грн. Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители в Черновицкой области на границе с Румынией обнаружили рекордную в 2020-м партию контрабандных сигарет.

В Румынию хотели незаконно переправить 146 ящиков контрабандных сигарет, сообщили в Государственной пограничной службе.

Общая стоимость контрабандного товара составляет около 2-2,5 млн грн.

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"Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Выяснилось, что внедорожник Toyota набит контрабандными сигаретами, сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда.