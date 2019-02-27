Задержали преступника, которого разыскивали 20 лет

Мужчина 20 лет скрывался от полицейских. Фото: 112

Полиция из Белой Церкви под Киевом задержала мужчину, которого разыскивали 20 лет за совершение краж.

В конце 1998 года доказали причастность к преступлениям троих жителей Белой Церкви, сообщает полиция Киевской области.

На то время уголовное дело направили в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался за совершение краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса.

В дальнейшем 26-летнего мужчину правоохранители объявили в розыск.

Белоцерковские оперативники выяснили возможное местонахождение "беглеца" прошлого века и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства.

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Беглец объяснил, что сбежал в чужоу город почти 20 лет назад, чтобы скрыться и избежать ответственности. Он думал, что сегодня уже его никто не разыскивает.

Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении и направили дело в суд.

В городе Обухове Киевской области правоохранители задержали немца, которого подозревают в педофилии. С 2007 до 2012 года нарушитель развращал и насиловал детей. Немецкие правоохранители узнали о 15 таких случаев и в феврале 2015-го объявили подозреваемого в международный розыск.