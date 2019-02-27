Задержали преступника, которого разыскивали 20 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 549
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
1 Просмотров: 1899
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1179
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 468
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1737
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1332
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 918
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5931
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1809
Фото
Все фото
4
1
7
4
9
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными
Обрушился пешеходный мост в Киеве
Обрушился пешеходный мост в Киеве
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Видео
Все видео
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Штурм секонд-хенда: толпа разбила стекло и выломала дверь
Штурм секонд-хенда: толпа разбила стекло и выломала дверь
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Умер знаменитый украинский композитор
Умер знаменитый украинский композитор
Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появились новые подробности
Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появились новые подробности
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1224
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4149
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2871
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2232
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5247
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 819
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 00:29

Задержали преступника, которого разыскивали 20 лет

  Комментировать
Задержали преступника, которого разыскивали 20 лет
Мужчина 20 лет скрывался от полицейских. Фото: 112

Полиция из Белой Церкви под Киевом задержала мужчину, которого разыскивали 20 лет за совершение краж.

В конце 1998 года доказали причастность к преступлениям троих жителей Белой Церкви, сообщает полиция Киевской области.

На то время уголовное дело направили в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался за совершение краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса.

В дальнейшем 26-летнего мужчину правоохранители объявили в розыск.

Белоцерковские оперативники выяснили возможное местонахождение "беглеца" прошлого века и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прятался 4 года: под Киевом поймали немецкого педофила

Беглец объяснил, что сбежал в чужоу город почти 20 лет назад, чтобы скрыться и избежать ответственности. Он думал, что сегодня уже его никто не разыскивает.

Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении и направили дело в суд.

В городе Обухове Киевской области правоохранители задержали немца, которого подозревают в педофилии.

С 2007 до 2012 года нарушитель развращал и насиловал детей. Немецкие правоохранители узнали о 15 таких случаев и в феврале 2015-го объявили подозреваемого в международный розыск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали преступника, которого разыскивали 20 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 68782
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 57940
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 21573
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 18687
&quot;Обострение&quot;: Сыроид возмутило поведение жены Луценко
"Обострение": Сыроид возмутило поведение жены Луценко Просмотров: 10998
Происшествия
Президенту пришлось пересаживаться на другой самолет
Президенту пришлось пересаживаться на другой самолет
 Просмотров: 909
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
Перекрыли канал торговли оружием с Донбасса
4
 Просмотров: 531
Мужчина пропал без вести в День рождения дочери
Мужчина пропал без вести в День рождения дочери Просмотров: 639
Приговор объективный: что говорят о решении суда Зайцевой-Дронову
Приговор объективный: что говорят о решении суда Зайцевой-Дронову
 2 Просмотров: 1269
Ужасная семейная ссора: сын убил мать и напал на отчима
Ужасная семейная ссора: сын убил мать и напал на отчима Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
8
MARUV не поедет на Евровидение
6
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
5
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
5
Газ может подешеветь в 2 раза
4
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
Голосов: 317
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua