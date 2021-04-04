Задержали подростков, которые "развлекались" на кладбище: фото

На кладбище в с. Летковка Тростянецкой территориальной общины неизвестные надругались над могилами.
Вандалов правоохранители задержали за сутки. Ими оказались 14-летние школьники, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Как рассказали подростки, таким образом они решили "развлечься".
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой). Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей. Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok.
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