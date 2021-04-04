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воскресенье, 04 апреля 2021 12:44

Задержали подростков, которые "развлекались" на кладбище: фото
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На кладбище в с. Летковка Тростянецкой территориальной общины неизвестные надругались над могилами.

Вандалов правоохранители задержали за сутки. Ими оказались 14-летние школьники, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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14-летние школьники надругались над могилами. Фото: Национальная полиция
14-летние школьники надругались над могилами. Фото: Национальная полиция
14-летние школьники надругались над могилами. Фото: Национальная полиция

Как рассказали подростки, таким образом они решили "развлечься".

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой). Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами погибших людей. Подростки совершали акты надругательства над могилами, чтобы снять видео и загрузить его в TikTok.

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