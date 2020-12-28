Задержали подозреваемых в громких убийствах

В январе этого года задержали подозреваемых в двух громких убийствах, которые всколыхнули всю Украину.

Речь идет о делах Амины Окуевой и Екатерины Гандзюк. Gazeta.ua вспоминает, как это было.

Подозреваемого в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой задержали в Киеве 12 января. Им оказался 56-летний Игорь Редькин, выходец из Дагестана. Живет в Киеве, по информации следователей. На него и сообщников вышли благодаря двум другим убийствам, которые произошли в столице. Он своей вины не признает. Следствие по делу продолжается. Подозреваемый находится под стражей без права на залог.

Автор: facebook.com/Арсен Аваков Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Он своей вины не признает

Амина Окуева погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем, командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева 38-летним Адамом Осмаевым. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль.

Автор: facebook.com/adamosmayev 30 октября исполнилось 3 года со дня гибели врача, общественной активистки и военнослужащего чеченского происхождения 34-летней Амины Окуевой

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27 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерины Гандзюк 42-летнего Алексея Левина. После его экстрадиции в Украину под стражу взяли его сообщника - председателя Херсонского областного совета 50-летнего Владислава Мангера. Дело 8 месяцев рассматривается в Днепровском райсуде столицы.

Автор: FAVORITEKHERSON.CO Конвоиры ведут на судебное заседание в болгарском городе Бургас Алексея Левина. Его подозревают в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В Болгарии скрывался полтора года

Показания против них дал подозреваемый по делу Игорь Павловский во время заседания в Приморском суде Одессы 1 октября. Также рассказал, что он и дочь получали угрозы от чиновника. Поэтому в прошлом году предоставил суду ложные показания об их непричастности к убийству. Прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы.

На Екатерину напали недалеко от дома 31 июля 2018 года - вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела - головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла. Мотивом нападения на Екатерину Гандзюк стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома

За умышленное убийство были задержаны и осуждены 5 исполнителей. Получили от 6,5 до 3 лет лишения свободы. 16 октября этого года приговор по делу получил Игорь Павловский. Его признали виновным в сокрытии преступления. Присудили 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Он находится на свободе.

Бывшего министра иностранных дел 57-летнего Леонида Кожару будут судить за умышленное убийство товарища, столичного бизнесмена 56-летнего Сергея Старицкого. Следствие завершено. Обвинительный акт направили в суд, сообщили 23 декабря в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Следователи установили, что обвиняемый, его жена и потерпевший вместе выпивали дома у Кожар 21 февраля этого года. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара ударил своего гостя пистолетом в затылок. После чего выстрелил ему в голову. Выстрел был смертельным. Если вину экс-министр докажут, могут посадить на 15 лет.