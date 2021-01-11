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вторник, 12 января 2021 05:25

Задержали подозреваемого в убийстве добровольца

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Задержали подозреваемого в убийстве добровольца
Киевлянина Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой 12 января прошлого года. Он своей вины не признает. Фото: facebook.com/Арсен Аваков

12 января в прошлом году в Киеве задержали подозреваемого в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой. Им оказался тогда 56-летний Игорь Редькин, выходец из Дагестана. Живет в Киеве. На него и сообщников вышли благодаря другим убийствам, которые произошли в столице с 2013 года.

За год дело о убийстве Окуевой не начали рассматривать по существу. Поэтому 9 января Редькин мог выйти из СИЗО. Но прокуратура обратилась в суд с ходатайством взять его под стражу по подозрению в причастности к убийству предпринимателя 7 лет назад. В СИЗО Редькин будет оставаться как минимум до 2 февраля.

Редькин своей причастности к убийству добровольца не признает. Говорит, что имеет алиби. И за год его по делу никто не допрашивал.

"Меня никто не опрашивал ни разу. Только "ходоков" подсылали. Их интересовало, насколько Путин и Кадыров замешаны с Окуевой. Но не понимаю, к чему это: где Путин, где Кадыров и где я", - сказал Редькин во время заседания суда 9 января.

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Адвокат подозреваемого Анна Демьянчук говорит, что в деле нет доказательств и называет ее прокурорским беспределом.

"Дело в суд не направляют, потому что доказательств нет. Все только на словах", - говорит Демьянчук.

Решение о продлении меры пресечения будут обжаловать.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области. Неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем, командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева 38-летним Адамом Осмаевым. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль.

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Дата
12
января

Задержали подозреваемого в убийстве добровольца

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