Задержали подозреваемого в покушении на представителя Нацкорпуса - СМИ

В Харькове задержали подозреваемого в покушении на основателя охранной фирмы "Корпус", представителя Национального корпуса Артема Мошенского.

Это - Олег Ширяев, сообщает Teiegram-канал "Труха Харьков".

О Ширяеве известно, что он один из основателей движения "Восточный корпус", командир роты особого назначения "Восточный корпус", майор милиции. В августе 2015-го уволился из МВД и начал общественную и политическую деятельность. Был советником председателя ОГА.

За ним был ряд уголовных производств, в частности, по подозрению в хулиганстве с применением оружия на элеваторе в 2018 году.

В прошлом году Олег Ширяев стал куратором по всей Украине общественного движения "Патриоты - за жизнь!" скандального нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

30 июня в Харькове на ул. Родниковой, 9А стреляли в Артема Мошенского. Он - один из основателей охранной фирмы "Корпус", представитель Национального корпуса. Киллер ждал во дворе. Выстрелил четыре раза, когда Мошенский садился в авто. Одна пуля попала в шею, задела спинной мозг. Стрелок спешно бежал через дворы. Был в панамке, клетчатой ​​рубашке и синих штанах, в руках держал какой-то пакет. В городе развернули специальной полицейской операции "Сирена".