Задержали насильника несовершеннолетней - делал это неоднократно

Насильнику грозит от 8 до 15 лет Фото: cn.npu.gov.ua

На Черниговщине полицейские задержали мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю.

Мужчина делал это неоднократно, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

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"Сотрудники уголовного розыска ГУНП в Черниговской области совместно с коллегами из Носовки и Нежина 8 декабря задержали 29-летнего местного жителя, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия в отношении ребенка и силой принуждал ее к половым отношениям неестественным путем", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Насильнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.