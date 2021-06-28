Задержали нардепа от "Слуги народа"

Игорь Васильковский пьяным разъезжал на джипе. Фото: facebook.com/vasilkovsky.igor

В ночь на 28 июня в Одессе задержали народного депутата от "Слуги народа" Игоря Васильковского.

Он управлял внедорожником Toyora Land Cruiser навеселе, пишет 368.media.

Пройти тестирование на состояние алкогольного опьянения Васильковский. Инспекторы составили на него протокол.

Игорь Васильковский - член партии "Слуга народа", избран в Верховную Раду по округу №139 в Одесской области.

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В Киеве на просп. Лобановского, 150 женщина навеселе, управляя автомобилем КИА, протаранила несколько припаркованных машин. Впоследствии водитель заявила, что является "полковником полиции".