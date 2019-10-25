Задержали мужчину, который ударил ножом активистку в Запорожье

Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье. Фото: Нацполиция

Полиция Запорожской области задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на активистку.

"25 октября будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик.

Известно, что нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

За нападение на активистку ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр" Лачо Дром" Анжелику Белову.

Нападение было совершено днем. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас девушка в реанимации.