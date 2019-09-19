Задержали мужчин, которые замучили до смерти двух человек

Преступников задержали на окраине города. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались сбежать в другую страну.

Вчера, около 2 часов дня, до Смелянского отдела полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. Во время осмотра на телах потерпевших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела, сообщает полиция Черкасской области.

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"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного правонарушения причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники в спешке собираются покинуть территорию страны", – сообщил начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Срочно была спланирована специальная операция по задержанию подозреваемых.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", – добавил Евгений Коваль.

Правоохранители установили и объявили в международный розыск похитителей Решата Аметова, которого замучили 2014-го.



