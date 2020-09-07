Задержали контрабандиста, который вез в Россию табак для кальяна

Харьковские пограничники задержали мужчину, который незаконно вместе со своим конем пересек границу с Россией.

Нарушителя задержали около населенного пункта Окоп. Сначала он проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Тогда правоохранители сделали предупредительный выстрел, сообщает Государственная пограничная служба.

Автор: Государственная пограничная служба

Мужчина объяснил, что он украинец и везет в РФ табак для кальяна. Товар находился в металлических клетках, прикрепленных к спине лошади. Всего семь коробок.

Табак пограничники передали таможне. Его стоимость оценивается в более 105 тыс. гривен.

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Мужчине угрожает штраф. За незаконное пересечение границы до 8500 грн штрафа или 15 суток ареста. За то, что пытался бежать - до 1700 грн или исправительные работы до 2 месяцев или арест на 15 суток.

Автор: Государственная пограничная служба

Наказание выберет суд.

На Сумщине СБУ помешала контрабанде лекарств и табака из России на 7 млн ​​грн. Незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов.