Задержали чиновников, которые незаконно растамаживали автомобили

Фото: СБУ

Должностных лиц из Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен. Во время следственных действий в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконное растаможивание авто" , - говорится в сообщении.

По результатам следственных действий решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

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"Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств", - сообщили в спецслужбе.

Продолжается досудебное следствие.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.