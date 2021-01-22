Задержали блогеров, которые снимали побои друг друга

На Житомирщине задержали группу лиц, которая создавала видеоблог со сценами побоев и издевательств.

Видеозаписи продавали через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Следователи установили, что преступную группу организовал неоднократно судимый 33-летний житель области. Вместе с ним работали бывшая жена, специалист в области информационных технологий и еще два человека. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще 2 компании отказались от влюбленной в Россию блогерши

Блогеры снимали сцены с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства. Покупатели контента перечисляли деньги на электронный кошелек.

Сейчас блоггеров обвиняют по нескольким статьям УК, включая изготовление, распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости (ч.3 ст.300 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Группа "1 + 1" олигарха Игоря Коломойского пожаловалась в YouTube на украинского блогера с псевдонимом Тайлер Андерсон и его канал "Geek Journal - Новости кино и сериалов". Блогер опубликовал критическое видео в адрес телеканала под названием "Как потерять все за 30 лет? Когда" 1 + 1 "стал" г + г "? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН".