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среда, 16 декабря 2020 20:22

Задержали банду преступников, которые требовали несуществующий долг
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В Николаеве задержали преступников
Фото: Национальная полиция
В Николаеве задержали преступников
В Николаеве задержали преступников
В Николаеве задержали преступников
В Николаеве задержали преступников

У николаевского бизнесмена четверо бандитов требовали несуществующий долг.

Утверждали, что он должен деньги за поставки сельхозпродукции, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Преступников задержали на АЗС при передаче 130 тыс. грн.

"Злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета, и довольно известные в криминальных кругах", - отметили в полиции.

У них изъяли деньги, автомобильные номера, мобильные телефоны и психотропное вещество.

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Всем четырем сообщили о подозрении в вымогательстве и собираются отправить под стражу. Им грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

На Киевщине полицейские задержали банду дерзких преступников. На счету злоумышленников разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и офисов в особо крупных размерах, поджог автомобиля и создание преступной организации.

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