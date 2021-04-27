 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 306
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1593
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 657
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1197
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2691
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2646
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5148
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Фото
Все фото
13
11
5
3
5
Задержали банду автоугонщиков
Задержали банду автоугонщиков
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
За рулем был 21-летний полицейский: новые подробности смертельного ДТП на трассе
За рулем был 21-летний полицейский: новые подробности смертельного ДТП на трассе
Видео
Все видео
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Четыре трупа в заброшенном колодце: появилось видео с места трагедии
Четыре трупа в заброшенном колодце: появилось видео с места трагедии
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 315
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 405
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 711
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 918
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 10:51

Задержали банду автоугонщиков
13

  Комментировать

Во время спецоперации полицейские задержали преступную организацию автоугонщиков, которая «работала» под прикрытием криминальных авторитетов
Фото: hk.npu.gov.ua
Во время спецоперации полицейские задержали преступную организацию автоугонщиков, которая «работала» под прикрытием криминальных авторитетов
Во время спецоперации полицейские задержали преступную организацию автоугонщиков, которая «работала» под прикрытием криминальных авторитетов
Во время спецоперации полицейские задержали преступную организацию автоугонщиков, которая «работала» под прикрытием криминальных авторитетов
Во время спецоперации полицейские задержали преступную организацию автоугонщиков, которая «работала» под прикрытием криминальных авторитетов

Банду угонщиков элитных авто задержали в Харькове. На их счету по меньшей мере с десяток преступлений.

"Работали" подозреваемые на территории нескольких регионов. Чужой транспорт перепродавали или предлагали пострадавшим выкупить их машины. В банду входили жители Харьковщины и Черкасской области, а покрывали преступную схему криминальные авторитеты. В общем установлены шесть подозреваемых, были ли у них сообщники - выясняют, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Задержали злоумышленников во время очередной попытки угнать авто Mersedes-Benz "G-класса". Злоумышленники обманчиво считали, что их дерзкие угрозы повлияют на результат документирования преступлений. Для примера - "смельчаки" крайне обнаглели и начали угрожать и запугивать полицейских. Кроме того, что повредили служебный автомобиль одной из оперативных служб ГУНП в Черкасской области, они сожгли авто заместителя начальника управлений уголовного розыска", - говорят оперативники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смена фамилии не помогла: "опытных" автоугонщиков задержали во время спецоперации

Полицейские провели около полусотни обысков. Нашли шесть краденых иномарок, которые злоумышленники прятали по гаражах. А в их домах обнаружили деньги, оружие, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки угнанных авто и современное оборудование для угона машин.

В целом бандиты успели продать восемь угнанных автомобилей, а еще два отдали владельцам за вознаграждение. Участникам банды грозит по 12 лет заключения.

Полицейские разоблачили банду угонщиков элитных авто, которая действовала на территории нескольких областей и использовала самые современные технологии. Угнанные машины они предлагали владельцам выкупить или разбирали их и продавали на запчасти. Полицейские задержали организатора преступного бизнеса и его сообщников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали банду автоугонщиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

На Шри-Ланке прогремели три взрыва

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17703
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 14481
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11286
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7686
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5058
Происшествия
Мужчина угрожал стоматологу пистолетом на глазах у 5-летней дочери
Мужчина угрожал стоматологу пистолетом на глазах у 5-летней дочери Просмотров: 108
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
11
 Просмотров: 576
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
5
 Просмотров: 243
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто
3
 Просмотров: 396
За рулем был 21-летний полицейский: новые подробности смертельного ДТП на трассе
За рулем был 21-летний полицейский: новые подробности смертельного ДТП на трассе
5
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 488
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть