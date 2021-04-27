Задержали банду автоугонщиков

Фото: hk.npu.gov.ua

Банду угонщиков элитных авто задержали в Харькове. На их счету по меньшей мере с десяток преступлений.

"Работали" подозреваемые на территории нескольких регионов. Чужой транспорт перепродавали или предлагали пострадавшим выкупить их машины. В банду входили жители Харьковщины и Черкасской области, а покрывали преступную схему криминальные авторитеты. В общем установлены шесть подозреваемых, были ли у них сообщники - выясняют, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Задержали злоумышленников во время очередной попытки угнать авто Mersedes-Benz "G-класса". Злоумышленники обманчиво считали, что их дерзкие угрозы повлияют на результат документирования преступлений. Для примера - "смельчаки" крайне обнаглели и начали угрожать и запугивать полицейских. Кроме того, что повредили служебный автомобиль одной из оперативных служб ГУНП в Черкасской области, они сожгли авто заместителя начальника управлений уголовного розыска", - говорят оперативники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смена фамилии не помогла: "опытных" автоугонщиков задержали во время спецоперации

Полицейские провели около полусотни обысков. Нашли шесть краденых иномарок, которые злоумышленники прятали по гаражах. А в их домах обнаружили деньги, оружие, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки угнанных авто и современное оборудование для угона машин.

В целом бандиты успели продать восемь угнанных автомобилей, а еще два отдали владельцам за вознаграждение. Участникам банды грозит по 12 лет заключения.

Полицейские разоблачили банду угонщиков элитных авто, которая действовала на территории нескольких областей и использовала самые современные технологии. Угнанные машины они предлагали владельцам выкупить или разбирали их и продавали на запчасти. Полицейские задержали организатора преступного бизнеса и его сообщников.