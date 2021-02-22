В соцсетях участились случаи призывов к опасным игр для детей. Фото: pixabay.com

В Киеве задержали администратора "группы-смерти". Она втянула и склоняла к самоубийству 13 подростков.

У задержанной обнаружили психические отклонения. Об этом сообщила начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб, передает "Апостроф".

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"Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр и втянула 13 детей в общение, связанное с подстреканием к совершению самоубийства. Она находится на лечении, у нее психические отклонения", - говорит Лариса Зуб.

Полицейская отметила, что активизировались старые игры в соцсетях, которые подстрекают подростков к самоубийству.

В последнее время в соцсетях участились случаи призывов к опасным играм для детей. Многие подростки уже пострадали от суровых условий игры, челленджей и видео, которые они просматривают. Чтобы дети не попали в беду, полицейские советуют уделять больше внимания их психологическому состоянию. Стоит проверять аккаунты ребенка в социальных сетях и группы, к которым он присоединился. Просматривать, о чем общается ваш ребенок в частных чатах.