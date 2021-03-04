Задержала банду валютных фальшивомонетчиков

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В Николаеве задержали банду фальшивомонетчиков.

Злоумышленники специализировались на "производстве" 100-долларовых банкнот. И, по предварительной информации, в течение года выпускали ежемесячно до $100 тыс., сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Задержали мошенников при продаже 20 тысяч долларов фальшивок. Во время обысков у них обнаружили оружие и поддельные украинские паспорта", - говорится в сообщении.

Дельцам сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

На Киевщине Служба безопасности Украины задержала организаторов и участников международной группировки, которая подделывала доллары. В банду входило 5 человек из разных регионов Украины и несколько иностранных граждан. Фальшивые банкноты сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Покупателей подыскивали через личные связи. Фальшивую валюту не могли обнаружить устройством для проверки денег.