"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием

Маруся Зверобой рассказала об обысках в ее доме. Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Украинский блогер и волонтер Маруся Зверобой (военная Елена Беленькая) рассказала, как проходил обыск ГБР в ее жилище. Зверобой называет действия ГБР относительно себя политическим преследованием.

Во время обыска у Елены Беленькой изъяли две зарегистрированных ружья, блокнот и мобильный телефон.

"В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мою оружие. Говорят, забрали, потому что просроченная, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали.

Там , между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить - пусть не удивляется. я там видела подпись Романа Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не освободить - его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а в него. Это исключительно политические е преследования ", - рассказала Маруся Зверобой в эфире канала Newsone.

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По ее словам, в блокноте и ее телефоне нет "абсолютно ничего" из того, в чем ее обвиняют, поэтому она спокойно отдала эти вещи.

На обыск приехали три автобуса "Альфы". О подробностях визита ГБР в дом ее бабушки, где Зверобой живет с дочерью и матерью, блоггер рассказала в эфире "Прямой".

Сегодня сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой. "Пи***асы и враги Украины" - командира Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша разгневал обыск у Зверобой. Он отметил, что украинское общество должно адекватно отреагировать на обыск в волонтера Маруси Зверобой, что напоминает спецоперацию Кремля.