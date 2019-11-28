"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1486
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 936
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 918
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1215
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 873
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1035
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11367
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1728
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
10
6
3
5
8
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Ограбили офис Национального союза журналистов Украины
Ограбили офис Национального союза журналистов Украины
17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой
17 разбитых авто, есть погибшие и раненые: последствия масштабного столкновения под Одессой
В школе повесился работник
В школе повесился работник
На трассе под Одессой столкнулось 11 машин: фото и видео &quot;автомесива&quot;
На трассе под Одессой столкнулось 11 машин: фото и видео "автомесива"
Видео
Все видео
"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием
"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6426
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2835
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1224
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 14:35

"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием

  Комментировать
&quot;Забрали оружие, телефон и блокнот&quot; - Зверобой назвала обыск политическим преследованием
Маруся Зверобой рассказала об обысках в ее доме. Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Украинский блогер и волонтер Маруся Зверобой (военная Елена Беленькая) рассказала, как проходил обыск ГБР в ее жилище. Зверобой называет действия ГБР относительно себя политическим преследованием.

Во время обыска у Елены Беленькой изъяли две зарегистрированных ружья, блокнот и мобильный телефон.

"В постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мою оружие. Говорят, забрали, потому что просроченная, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали.

Там , между прочим, номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить - пусть не удивляется. я там видела подпись Романа Трубы, а перед этим я видела записи из его кабинета, я считаю, что этого человека надо не освободить - его надо посадить. Это не у меня должен проходить обыск, а в него. Это исключительно политические е преследования ", - рассказала Маруся Зверобой в эфире канала Newsone.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несокрушимая: Маруся Зверобой не испугалась обысков, продолжает ругать Зеленского

По ее словам, в блокноте и ее телефоне нет "абсолютно ничего" из того, в чем ее обвиняют, поэтому она спокойно отдала эти вещи.

На обыск приехали три автобуса "Альфы". О подробностях визита ГБР в дом ее бабушки, где Зверобой живет с дочерью и матерью, блоггер рассказала в эфире "Прямой".

Сегодня сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой.

"Пи***асы и враги Украины" - командира Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша разгневал обыск у Зверобой. Он отметил, что украинское общество должно адекватно отреагировать на обыск в волонтера Маруси Зверобой, что напоминает спецоперацию Кремля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Забрали оружие, телефон и блокнот" - Зверобой назвала обыск политическим преследованием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 38521
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 20394
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16390
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 12519
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 11394
Происшествия
Подросток в школе распылил газ: пострадали дети
Подросток в школе распылил газ: пострадали дети
В авто нашли двух людей: девушка умерла, мужчина - в больнице
В авто нашли двух людей: девушка умерла, мужчина - в больнице Просмотров: 108
Женщина задушила сожителя в авто по дороге домой
Женщина задушила сожителя в авто по дороге домой Просмотров: 351
Авария прогулочного катера в Будапеште: сколько лет тюрьмы грозит капитану-Украинской
Авария прогулочного катера в Будапеште: сколько лет тюрьмы грозит капитану-Украинской Просмотров: 144
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
10
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
Голосов: 238
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua