Забрал 300 грн: 95-летнюю женщину пытал односельчанин

В Винницкой области изверг пытал 95-летнюю женщину и отобрал 300 грн. Фото: t.me/kord_npu

В Жмеринском районе Винницкой области изверг пытал и ограбил 95-летнюю женщину.

На пенсионерку неизвестный напал 19 марта. Женщина решила никому об этом не говорить, но родные узнали обо всем через 3 дня. Тогда же о преступлении сообщили полицию. Стало известно, что под утро в дом потерпевшей ворвался неизвестный в маске. Налетчик избил женщину и, угрожая ножом, отобрал деньги - 300 гривен. Об этом сообщили в департаменте Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции.

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"Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 27-летний житель этого же села. Оперативники выяснили, что после совершения преступления он уехал в Харьковскую область", - рассказали в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.

Задержание состоялось 24 марта на территории Харьковской области.

В Здолбунове Ровенской области грабитель среди ночи ворвался в дом 81-летней пенсионерки и потребовал деньги. Он связал ее и бил, а потом вытолкал из помещения и поджег его.