Забрал 300 грн: 95-летнюю женщину пытал односельчанин

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 279
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 306
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 486
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 702
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 279
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 666
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 774
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1071
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 819
Фото
Все фото
9
3
3
4
3
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
Таксист поехал в город и исчез
Таксист поехал в город и исчез
Повалил на землю и заломил руки: полицейский набросился на ребенка после ДТП
Повалил на землю и заломил руки: полицейский набросился на ребенка после ДТП
Мужчина застрелил сожительницу из-за потраченных денег
Мужчина застрелил сожительницу из-за потраченных денег
Видео
Все видео
Сделала шаг и упала: момент смерти военной попал на видео (18+)
Сделала шаг и упала: момент смерти военной попал на видео (18+)
Нашли мертвой женщину, которая исчезла накануне
Нашли мертвой женщину, которая исчезла накануне
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
Полицейские спасли повисшего на балконе самоубийцу - видео с нагрудного камеры
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду
Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 81
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 306
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 702
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 279
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 810
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 0
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
четверг, 25 марта 2021 16:00

Забрал 300 грн: 95-летнюю женщину пытал односельчанин

  Комментировать
Забрал 300 грн: 95-летнюю женщину пытал односельчанин
В Винницкой области изверг пытал 95-летнюю женщину и отобрал 300 грн. Фото: t.me/kord_npu

В Жмеринском районе Винницкой области изверг пытал и ограбил 95-летнюю женщину.

На пенсионерку неизвестный напал 19 марта. Женщина решила никому об этом не говорить, но родные узнали обо всем через 3 дня. Тогда же о преступлении сообщили полицию. Стало известно, что под утро в дом потерпевшей ворвался неизвестный в маске. Налетчик избил женщину и, угрожая ножом, отобрал деньги - 300 гривен. Об этом сообщили в департаменте Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лежала связанная с куском ткани на шее: женщину забили в собственном доме

"Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 27-летний житель этого же села. Оперативники выяснили, что после совершения преступления он уехал в Харьковскую область", - рассказали в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.

Задержание состоялось 24 марта на территории Харьковской области.

В Здолбунове Ровенской области грабитель среди ночи ворвался в дом 81-летней пенсионерки и потребовал деньги. Он связал ее и бил, а потом вытолкал из помещения и поджег его.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Забрал 300 грн: 95-летнюю женщину пытал односельчанин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 38511
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 19413
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 10332
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 8577
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 8505
Происшествия
В умершего после Covid-прививки провизора обнаружили коронавирус
В умершего после Covid-прививки провизора обнаружили коронавирус Просмотров: 288
85-летняя женщина повесилась на дверях в собственной квартире
85-летняя женщина повесилась на дверях в собственной квартире Просмотров: 207
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
9
 Просмотров: 855
Хотели пожениться: в Португалии в ДТП погибла молодая пара из Украины
Хотели пожениться: в Португалии в ДТП погибла молодая пара из Украины Просмотров: 621
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
3
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
9
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 32
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть