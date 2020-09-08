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вторник, 08 сентября 2020 09:39

Забинтованная голова и синяк под глазом: подозреваемую в расправе над родственниками преподавательницу отправили за решетку
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Два месяца под стражей на время следствия проведет преподаватель Национального университета в Ровно, кандидат экономических наук 44-летняя Ирина Игнатюк. Ее подозревают в убийстве мужа и покушении на 13-летнюю дочь
Фото: tsn.ua
Два месяца под стражей на время следствия проведет преподаватель Национального университета в Ровно, кандидат экономических наук 44-летняя Ирина Игнатюк. Ее подозревают в убийстве мужа и покушении на 13-летнюю дочь
Два месяца под стражей на время следствия проведет преподаватель Национального университета в Ровно, кандидат экономических наук 44-летняя Ирина Игнатюк. Ее подозревают в убийстве мужа и покушении на 13-летнюю дочь

Два месяца под стражей на время следствия проведет преподаватель Национального университета в Ровно, кандидат экономических наук 44-летняя Ирина Игнатюк. Такое решение вынес Ровенский райсуд 7 сентября. Ее подозревают в убийстве мужа и покушении на 13-летнюю дочь.

На заседание в суд привезли и саму женщину. Она была с перебинтованной головой. Ведь после преступления пыталась покончить с собой и выстрелила себе в голову. Пуля серьезного ущерба ей не нанесла - застряла в кости. Поэтому медики позволили подозреваемой находиться в суде и в случае избрания меры пресечения - в СИЗО, под наблюдением тамошнего медперсонала, передает ТСН.

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В то же время ее дочь сейчас в больнице, в ребенка попали три пули. Одна прошла навылет, чтобы достать еще две, девочку должны прооперировать.

В полиции рассказали: подозреваемая ночью сначала выстрелила в спавшего мужа, а потом в дочь. Впоследствии пыталась покончить с собой. Мужчина скончался на месте. Женщине и ребенку вовремя оказали помощь медики.

Ирине Игнатюк грозит пожизненное заключение. Почему она пошла на преступление, не понимают ни родственники, ни друзья семьи.

Трагедия произошла около 4 утра 5 сентября в доме семьи в жилом массиве "Криниченька" на территории Белокриницкого сельского совета вблизи Ровно. 44-летняя женщина застрелила 45-летнего мужа, ранила 13-летнюю дочь. Затем пыталась покончить с собой.

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08
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