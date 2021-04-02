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пятница, 02 апреля 2021 11:41

За экс-прокурором со стрельбой гонялись полчаса
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В Запорожской области задержали экс-руководителя отдела местной прокуратуры.

Требовал от председателя сельсовета $8 тыс. за закрытие уголовного производства, сообщили в Государственном бюро расследований.

В Запорожской области задержали экс-руководителя отдела местной прокуратуры Александра басика. Требовал от председателя сельсовета взятку в $ 8 тыс.
Фото: facebook.com/Yakov Noskov
В Запорожской области задержали экс-руководителя отдела местной прокуратуры Александра басика. Требовал от председателя сельсовета взятку в $ 8 тыс.
В Запорожской области задержали экс-руководителя отдела местной прокуратуры Александра басика. Требовал от председателя сельсовета взятку в $ 8 тыс.

"По предварительной информации, руководитель отдела местной прокуратуры, осуществляя процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств на строительстве, за деньги обещал не сообщать гражданину о подозрении и закрыть указанное уголовное производство", - рассказали в ГБР.

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Подозреваемый - Александр Басик. Машину экс-прокурора остановили на посту ДПС в Васильевке, но тот, почуяв неладное, нажал на газ. Погоня закончилась в соседнем Михайловском районе примерно через полчаса. Чтобы остановить советника юстиции, оперативникам пришлось применять оружие, написал в Facebook журналист Яков Носков.

"Прокурор вел дело по факту хищения денег на строительстве одного из объектов в Малой Белозерке. За нужный результат с последующим закрытием дела Басик потребовал у главы села 10 тыс. долларов. После торга сошлись на 8 тыс. Ну, не учел прокурор, что в селах - народ жадный. И отдавать кровно заработанные деньги здесь так просто не привыкли. Куда менее болезненно - сунуть меченые доллары от СБУ. А, может, в Малой Белозерке узнали, что несколько дней назад Басик уволился из органов", - рассказал журналист.

Добавил, что ранее Басик возглавлял прокуратуру Васильевского района, а позже перешел на работу в Энергодар.

В Киеве полицейские задержали сотрудника СБУ и прокурора, которые требовали взятку у работника одного из банков. Злоумышленники требовали $100 тыс. за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.

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02
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