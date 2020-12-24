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четверг, 24 декабря 2020 20:19

Взяли под стражу директора детдома, которого подозревают в развращении детей

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Взяли под стражу директора детдома, которого подозревают в развращении детей
Виктора Проценко взяли под стражу на 55 дней. Фото: "Громадське"

На 55 дней Измаильский горрайонный суд взял под стражу директора детского дома в Измаиле Одесской обл. Виктора Проценко.

Его подозревают в развращении 3-х воспитанниц 5-7 лет. Ему назначили залог в размере 168 тыс. грн, сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, передает "Громадське".

Прокурор просил взять Проценко под стражу. Адвокат Петр Гупало назвал решение суда незаконным. Детали не прокомментировал.

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Проценко ранее отрицал обвинения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области директора специализированного детского учреждения обвинили в растлении воспитанниц. С заявлением о преступлении в отношении 3 девочек 7 и 5 лет обратилась сотрудница этого заведения. Предварительное медицинское обследование девочек никаких следов, свидетельствующих о сексуальном насилии, не обнаружило. Сами дети о факте полового насилия или растления ничего не рассказывают. По их словам, они ходили в кабинет директора, где смотрели мультфильмы и играли.

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