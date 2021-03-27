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суббота, 27 марта 2021 11:11

Взрывчатку подложил в рюкзак: пострадали две девочки

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Взрывчатку подложил в рюкзак: пострадали две девочки
В городе Стебник Львовской взрывчатка разорвалась в рюкзаке школьницы. Фото: Варто

В городе Стебник Львовской произошел взрыв. Пострадали две 15-летние девочки.

Об этом сообщил староста Стебника Тарас Городиский, пишет Варто.

Инцидент произошел вечером 26 марта на улице Сагайдачного. По предварительным данным, взорвалось оборудования для страйкбола. Взрывчатку принес местный подросток. Несколько лет назад он якобы играл в "Синего кита" и чуть не прыгнул с крыши многоэтажки.

"По предварительным данным, мальчик хотел пошутить и взрывчатку бросил в рюкзак к довочке. Пострадала она и ее подруга", - сказал Городисский.

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Школьницы получили ожоги лица. Мотивы парня пока неизвестны. Он скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают.

В Киеве в Деснянском районе от взрыва в собственной квартире пострадал мужчина. Его с ранениями различной степени тяжести забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. "Вчера около 21:00 в столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского", - говорится в сообщении.

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Дата
27
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