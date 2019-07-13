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Взрывчатку нашли в сейфе у деда: подробности гибели брата с сестрой (ФОТО)
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На Ровенщине от взрыва неизвестного предмета погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Они пришли в гости к деду
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине от взрыва неизвестного предмета погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Они пришли в гости к деду
На Ровенщине от взрыва неизвестного предмета погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Они пришли в гости к деду

Сообщили подробности взрыва в пгт Смига Дубенского района Ровенской области, в результате которого погибли 11-летняя девочка и ее брат.

Дети нашли в летней кухне в сейфе у деда неизвестный предмет, который сдетонировал у них в руках, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Известно, что 59-летнего мужчины на тот момент не было дома. Он промышлял сбором металлолома, а также увлекался оружием и различными боеприпасами. Его даже привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры наказания мужчине.

"Дед уже наказан и будет жить с этим до конца своих дней. Но и должен понести и уголовную ответственность", - говорит первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

На месте ЧП работали следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Экспертам предстоит выяснить, какое именно устройство привело к страшной трагедии.

Трагедия произошла сегодня, 13 июля, около 12:00. От взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Они пришли в гости к деду.

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Дата
13
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