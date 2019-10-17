Взрывчатки в суде не нашли, но рассмотрение дела по Приватбанку отложили

Хотя сообщение о заминировании оказалось хибринм, рассмотрение дела по ПриватБанку отложили. Фото: aif.ua

Менее чем за час до начала рассмотрения дела акционеров Приватбанка в Хозяйственном суде Киева поступило сообщение о заминировании здания.

О заминировании сообщили анонимным телефонным звонком. На место происшествия выехали кинологи и взрывотехники, посетителей и работников суда эвакуировали. Сообщение об этом появилось на сайте судебного органа.

"Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврата им акций - судебных прений. Однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда", - говорится в сообщении.

После проверки помещения Хозяйственного суда города Киева работниками следственно-оперативной группы Управления полиции, кинологов и взрывотехников суд возобновил работу в обычном режиме.

Впрочем, судебное заседание по делу не состоялось. Судья Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций. Ждут решения дела на уровне апелляции о законности национализации банка.

Соответствующее сообщение разместили на странице судебного учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству

Налогоплательщики потратили $5,5 млрд, чтобы уберечь Приватбанк от коллапса и спасти всю финансовую систему государства. Теперь эти средства надо как-то компенсировать обратно в бюджет. Решение Апелляционного суда Лондона ускорит этот процесс.