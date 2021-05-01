Взрывчатка, гранаты, патроны: задержали торговцев оружием

На Киевщине СБУ заблокировала деятельность организованной группы, которая пыталась наладить канал незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

Cеред потенциальных клиентов злоумышленников были представители криминальных кругов региона, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Участники группы хранили средства поражения в специально оборудованном помещении, оборудовали его видеонаблюдением и сигнализацией. Во время обысков по месту скрытого хранения оружия правоохранители обнаружили 1 кг подобного пластиде взрывчатого вещества, 400 г тротила, 4 гранаты Ф-1 с запалами, 3 единицы огнестрельного оружия с глушителями, 1000 патронов различного калибра ", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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Изъятое отправили на экспертизу. Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

В Харькове задержали 54-летнего мужчину, который хранил большое количество оружия и боеприпасов. Тайник организовал в одном из гаражных кооперативов.