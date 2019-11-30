Взрыв в столичном банке: в полиции рассказали подробности

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате взрыва в помещении "Ощадбанка" на ул. Энтузиастов в Киеве повреждена внутренняя и внешняя отделка здания.

Пострадавших нет, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Предварительно, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

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Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Следователи открыли уголовное производство и разыскивают преступников.

30 ноября около 4.10 в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.